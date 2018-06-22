MHP’li Fendoğlu Bizleri diğerleriyle karıştırmayın

MHP’li aday Fendoğlu, "Bizleri diğerleriyle karıştırmayın" dedi.

MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim çalışmalarına devam etti. MHP’li Fendoğlu ve beraberindekiler ilk olarak Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti. Burada konuşan Fendoğlu, 24 Haziran’ın önemine dikkat çekti. MHP’li heyet daha sonra İnönü Caddesi’ne geçti. Vatandaşlarla sohbet eden MHP milletvekili adayı Fendoğlu, oylarına talip olduğunu söyledi. İnönü caddesindeki esnaf ve vatandaşlar 24 Haziran’da oy pusulasının mührünü 3 hilalle basacaklarının sözünü verdi. Daha sonra MHP’li Fendoğlu ve beraberindekiler merkez ilçe Yeşilyurt’a bağlı Tecde Mahallesi’ne geçti. Mahallelilerle toplantı gerçekleştiren Fendoğlu, 50 senenin geçmesine rağmen yine ’tam bağımsız Türkiye’ diye bağırdıklarını belirterek, “Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi’ni tercih edin. İnanın, içimiz zaten inançlı ve imanlı. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’ye giderse var ya şimdi konuşmayalım. 25’inden sonra icraatlarını görürsünüz. Bizim hata yapıp bir çukura düşmemiz gibi şansımız yok. Her zaman ulaşabilirsiniz. Meclisteki kapıları da kaldıracağız. Öyle kilitli kapılar yok bizde. Rahatlıkla çıkar gelirsiniz. Çünkü orası Milletin Meclisi” diye konuştu.

Ardından MHP’li heyet çevre mahalleleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti.