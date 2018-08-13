Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 16:47

MHP’li Fendoğlu, Cafana ve Görgü’ye yapılacak taş ocağını inceledi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cafana’da oturan mahallelilerin taş ocaklarını protesto etmeleri üzerine muhtar ve köylülerin çağrısıyla mahalleye gitti ve sorunları yerinde dinledi.

MHP’li Fendoğlu, Cafana ve Görgü’ye yapılacak taş ocağını inceledi

13 Ağustos 2018 16:47


MHP’li milletvekili Fendoğlu, mahallelilerin taş ocaklarını protesto etmeleri üzerine Cafana ve Görgü Mahallesi’ne gidip incelemelerde bulundu. Taş ocaklarından mağdur olan vatandaşlar mahalle meydanında toplantı düzenledi ve MHP’li Fendoğlu, katılıp şikayetlerini dinledi. Ardından MHP’li Fendoğlu, vatandaşların rızası olmadan işletmekte ve yapılacak olan taş ocaklarının bulunduğu bölgede incelemede bulundu. Fendoğlu, mahallelilerin yaşamlarının olumsuz etkilediği ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için gereken neyse onun yapılacağını söyledi. Fendoğlu, mahallelilerin sıkıntılarını bizzat yetkililere ileteceğini dile getirdi. Malaya Valisi Ali Kaban’a da bu konuyu ileteceğini söyleyen Fendoğlu, bütün mağdur olan vatandaşların yanında olacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç