MHP’li Fendoğlu, Cafana ve Görgü’ye yapılacak taş ocağını inceledi

MHP’li milletvekili Fendoğlu, mahallelilerin taş ocaklarını protesto etmeleri üzerine Cafana ve Görgü Mahallesi’ne gidip incelemelerde bulundu. Taş ocaklarından mağdur olan vatandaşlar mahalle meydanında toplantı düzenledi ve MHP’li Fendoğlu, katılıp şikayetlerini dinledi. Ardından MHP’li Fendoğlu, vatandaşların rızası olmadan işletmekte ve yapılacak olan taş ocaklarının bulunduğu bölgede incelemede bulundu. Fendoğlu, mahallelilerin yaşamlarının olumsuz etkilediği ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için gereken neyse onun yapılacağını söyledi. Fendoğlu, mahallelilerin sıkıntılarını bizzat yetkililere ileteceğini dile getirdi. Malaya Valisi Ali Kaban’a da bu konuyu ileteceğini söyleyen Fendoğlu, bütün mağdur olan vatandaşların yanında olacağını belirtti.