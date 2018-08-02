MHP’li Fendoğlu, kurum ve STK’ları ziyaret etti

Milletvekili Fendoğlu, ilk ziyaretini Milli Eğitim Müdürü Tatlı’yla gerçekleştirdi. Burada konuşan Fendoğlu, Malatya’da eğitimim en iyi şartlara gelmesi adına ellerinden gelen tüm desteği sunacaklarını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise Milletvekili seçilen Fendoğlu’na başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili Fendoğlu daha sonra beraberinde MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurtkur) Malatya İl Müdürü Kayhan’ı ziyaret etti. karşılıklı başarı temennilerinin dile getirildiği ziyaretin ardından MHP heyetinin bir sonraki durağı ise Malatya Müftüsü Ümit Çimen oldu. Burada konuşan Müftü Çimen, kendilerinin Diyanet İşleri Başkanlığının, devletinin toplumu din konusunda aydınlatmak üzere görev yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Malatya teşkilatı olduklarını belirterek, "Malatya ailesiyiz. Bu anlamda Malatya’da bu hizmeti yürütürken, saygı değer vekilimizin de başta dinimiz, devletimiz, milletimiz, tarihimiz, kültür ve medeniyetimiz, bizi biz yapan değerlerimiz doğrultusunda hizmetlerinde duacı olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Fendoğlu da, Müftü Çimen’i ziyaret etmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, "Önce şahıs olarak kendisine apayrı saygım ve sevgim vardır. Vekil olduktan sonra da zevkle özellikle kendisini ziyaret edip hal hatır ve dualarını almak istedim. Bizleri bu şekilde karşıladığı için nezaketinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum Allah yardımcıları olsun. Tabi bizlerden de dualarını eksik etmesinler" şeklinde konuştu.

Milletvekili Fendoğlu ve beraberindekilerin son durağı ise Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti oldu. Yeni seçilen Başkan Fatih Avcı ve yönetimine başarı dileklerini ileten Fendoğlu, “Seçim sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak seçime Cumhur İttifakı adına girdiğimiz için, yasaların geçmesini adına AK Partili milletvekili arkadaşlarla el ele verip 21 gün gibi kısa bir süre içerisinde kanunları hayata geçirdik” dedi. Malatya’yla ilgili birçok çalışmalarının olacaklarını ifade eden Fendoğlu, “artık sık sık görüşeceğiz. Sizler Malatya’daki sesimiz olacaksınız. Ben sizlerin sesi olacağım. Ama sizler bizlerin sesini vatandaşlarımıza duyurma acısından çok objektif haberler yapacağınıza inancım tam. Benimle, meclisle veya Malatya’yla ilgili sorun olursa lütfen çekinmeden bana ulaştırabilirsiniz" İfadelerine yer verdi.

Cemiyet ziyaretinde ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Milletvekili Fendoğlu, “Af yasasıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin seçim beyanında var. Ama bu 24 günlük süre içerisinde o tasarıyı hazırlayamadı. Tasarı şu anda çalışma aşamasında. Detaylarıyla birlikte kimsenin incinmemesi açısından çok teferruatlı bir şekilde taslak hazırlanıyor. O taslak zannedersem ekimde meclisin açılışına yetişecek. Ve Ekimdeki geçen yasalardan bir tanesi de Af Yasası olacak. Cumhurbaşkanının seçim öncesi afla ilgili bir söylemi oldu. Biz bunun adına ceza indirimi deriz. Geçer. Hangi suçlularının yararlanacağıyla ilgili detayı zaten Genel Başkanımız ve Komisyonda çalışan arkadaşlarımız bu belirlemişti katiller, PKK’lılar, FETÖ’cülere, tecavüzcülere, çocuk istismarcıları, hayvan haklarını ihlal edenler af yasasına dahil edilmeyecek" şeklinde konuştu.

Cemiyet Başkanı Fatih Avcı ise , “ Vekilimiz, daha önceden tanıdığımız, bildiğimiz gerek esnaflığın da gerek spor yöneticiliğinde tanıdığımız bir isim. Malatya’nın sevilen bedel ödemiş ailelerinden birini temsil ediyordu. Bu vesileyle kendisi bize hayırlı olsuna gelmişken, ben de kendisine hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.