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07 Ağustos 2018 13:28

MHP’li Fendoğlu, nezaket ziyaretlerine devam etti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, meclisin tatile girmesi ile Malatya’da teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.

MHP’li Fendoğlu, nezaket ziyaretlerine devam etti

07 Ağustos 2018 13:28


Milletvekili Fendoğlu, seçim sonrası gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında Şire Pazarı esnafı, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şubese Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Müdürü Mustafa Altunok ve Polis Okulu Müdürü Faruk Nalçacı’yı ziyaret etti.


MHP’li Fendoğlu’nun beraberinde Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve teşkilat üyeleri ile birlikte ilk olarak Şire Pazarı’ndaki kayısı esnafıyla bir araya geldi. Burada esnaflarla bir süre sohbet eden Fendoğlu, ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçti. Özel Harekat polisleriyle sohbet eden Fendoğlu, ülkenin güvenliğini sağlayan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.


Milletvekili Fendoğlu, daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Müdürü Mustafa Altunok’u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altunok, Fendoğlu’nun seçilmesinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. Fendoğlu, son olarak Polis Okulu Müdürü Faruk Nalçacı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Fendoğlu, ülkenin en önemli güvenlik birimlerinin yetiştiği polis okullarının önemine değinerek çalışmalarda başarılar diledi.


POMEM Müdürü Nalçacı ise Milletvekili Fendoğlu’na başarılar diledi.




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