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24 Haziran 2018 16:18

MHP’li Fendoğlu oyunu kullandı

MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihini belirlemek için oyunu kullandı.

MHP’li Fendoğlu oyunu kullandı

24 Haziran 2018 16:18


MHP’li Fendoğlu oyunu eşi Yeşim Fendoğlu ile birlikte Atatürk İlkokulunda kullandı. Çevresinde güvenlik önlemi alınan okulda çok sayıda kişi tarafından coşkuyla karşılanan Fendoğlu ve eşi, 1173 numaralı sandıkta oylarını kullandı. MHP’li Fendoğlu, oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fendoğlu, milletin iradesinin sandığa yansıdığı gün olduğunu belirterek, “24 Haziran’ın geliş sürecini hepimiz biliyoruz niçin geldiğini. Önemli olan bu akşam sandıktan çıkan karara tüm Türkiye’nin saygı duyması birinci öncelik bu. İnanıyorum ki Türkiye’nin geleceğini, bekasını düşünen ve bu hususta da çaba gösterip sarf eden tüm adayların kazanacağını düşüyorum. Yarın çok daha değişik bir gün olacak Türkiye için. Allah bizleri mahcup etmesin, zafere inanları mahcup etmesin. Bizler inandık, tüm Türkiye’de inansın” diye konuştu.




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