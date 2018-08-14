MHP’li Fendoğlu’yla birlikte, İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı istişare toplantılarına katıldı. Fendoğlu ilk olarak DHMİ Müdürü Yücel Besim Aladağ’la istişarede bulundu. MHP’li Fendoğlu, Müdür Aladağ’dan yeni yapılacak havalimanı hakkında bilgiler aldı. MHP’li Fendoğlu ve beraberindekiler daha sonra 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar’la istişare yaptı. Toplantıdan sonra müdürlük binası içinde bulunan aktivite alanına geçen MHP’li Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar, karşılıklı masa tenisi oynadı. Ardından MHP’li Fendoğlu ve heyeti 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Burada sorun ve talepleri dinleyen MHP’li Fendoğlu, "Devletin huzur ve bakası açısından 2’nci bölümde de sosyal ve ekonomi politika olarak yapılanmanın geleceğine ama şuanda gördüğünüz gibi 15 Temmuz başarısız, arkasından bazı kalkışmalar oldu başarısız. Şimdide dolar ve ekonomiyle çökertmeye çalışıyorlar. Bu masanın etrafı bir gemiyse ben, sen, biz hepimiz bu geminin içindeyiz. Hiç kimsenin ’bu geminin dışındayım’ deme lüksü yoktur. Muhalefette dahil olsa Türk topraklarında misakı milli hudutları içerisinde yaşayan herkes o geminin içerisinde" şeklinde konuştu.

Ardından MHP’li Milletvekili Fendoğlu ve beraberindekiler KOSKEB İl Müdürü Murat Seki’yle istişare toplantısında bulundu. Burada konuşan Fendoğlu, "Malatya’da sanayicimiz ve esnaflarımız yararına olan destekleriyle herkesin takdirini kazana, bu anlamda da büyük özveriyle çalışan Murat beye teşekkür ediyoruz. Vekil olmadan öncede geldim, olduktan sonrada geldim. Burada çalışan tüm arkadaşlara da kendilerine de seçim sonrası destek olacağımızı ilettik. Kendilerine destek olacağımızı söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

KOSKEB müdürü Seki de, hem Malatya hem de ülke genelinde kurumlarının, gerek il müdürlüklerinin can siper çalışmakta olduğunu kaydederek, "Şimdi içinde bulunduğumuz bu durum, maruz kaldığımız bu ekonomik saldırılara vereceğimiz en güzel cevap; tabii ki küçük orta ölçekli işletmeleri geliştirerek bunların daha çok ihracat yapabilecek basitliğe kavuşturulması gerçekten önemlidir. Bu nokta da herkes bu işin gerçekten ne kadar önemli olduğunu şu yapılan saldırılarla gördük. Ekonomik gücümüzle de bu tür olayların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.