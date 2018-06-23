MHP’li Fendoğlu: Türkiye kuşatma altına alındı

MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında ilk olarak Şire Pazarı esnafını ziyaret etti. Daha sonra Doğanşehir İlçesine geçen Fendoğlu, burada vatandaş ve esnaflarla sohbet etti. MHP’nin TBMM’de daha güçlü bir şekilde yer alması için destek isteyen Fendoğlu, beraberindekilerle sonrasında Söğüt, Elmalı, Küçüklü ve Gövdeli Mahallelerini ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Fendoğlu, sadece seçim zamanı değil, seçimden sonra da buraları ziyaret edeceğinin vurgusunu yaptı. Kurucuova Mahallesine geçen MHP’liler ve Fendoğlu, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Son olarak Yeşilyurt’a bağlı Dilek Mahallesi’ne geçen Fendoğlu, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye hem ekonomi açısından hem siyasal açıdan kuşatma altına alındı. Türkiye’de istediklerini yaptırmaya çalışan güçler gerek görsel medyadan, gerek yazılı medyadan, gerek ulusal medyadan güçsüz göstermeye çalıştıkları Türkiye var. Destek bulamayan bir ittifakı göstermeye çalıştıkları var. 24 Haziran’da hepsi bertaraf olacaktır. Birkaç parti daha önceden miting yaptı. Daha önceden sosyal medyayı takip edenler iyi bilir. Algıyla binlerce kişi olduğunu, 70 bin oya ulaştıklarını söyledikleri Malatya’da alacakları oyu hep beraber göreceğiz. Yaptıkları mitinge de topu- topu emniyet ’980’ dedi. Ben diyeyim; bin 500 kişi. Amaçları belli” diye konuştu.