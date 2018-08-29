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29 Ağustos 2018 15:48

MHP’li Fendoğlu, vatandaşların sorunlarını dinliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, sebze, et ve balık pazarını gezdi, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

MHP’li Fendoğlu, vatandaşların sorunlarını dinliyor

29 Ağustos 2018 15:48


MHP’li Fendoğlu ile beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte sebze, et ve balık pazarı esnafıyla bir araya geldi. Burada esnafın sorun ve talepleri dinleyen Fendoğlu, MHP olarak her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret eden Milletvekili Fendoğlu, burada kurum müdürü Adnan Fırat’tan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Kurumdaki vatandaşların da sorunlarını dinleyen Fendoğlu, çalışmaların yakın takipçisi olacaklarını ifade etti. Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Fendoğlu, AFAD’ın Malatya’daki faaliyetleri hakkında İl Müdürü Mustafa Türker’den brifing aldı. AFAD’ın Malatya’da olası bir doğal afette nasıl çalışacağı hakkında da ekipmanları da inceleyerek bilgi alan Fendoğlu, ekip çalışanlarına teşekkür etti.


Son olarak Fırat Kalkınma Ajansı’nı ziyaret eden Milletvekili Fendoğlu, burada Genel Sekreter Abdulvahap Yonlu ile bir süre görüştü. Bölgedeki teşvik ve projelerle ilgili de bilgiler alan Fendoğlu, kalkınmanın önemine dikkat çekti.




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