MHP’li Fendoğlu’dan anlamlı ‘3 hilal’ klibi

MHP’li Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu’nun de yer aldığı klipte ‘şimdi 3 Hilal zamanı’ denilerek seçime kadar her yere bayrak asılması isteniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya 1.Sıra Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, her gittiği yerde halkın büyük teveccühü ile karşılaşıyor. Cumhur ittifakı, millet aklı sloganı ile 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala sıkılmadık el gidilmedik mahalle ve ilçe bırakmayan Fendoğlu’nun son yayına verilen klibi ise büyük beğeni topladı. Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Koru Medya’ya yaptırılan ‘Şimdi 3 hilal zamanı’ klipi kısa sürede sosyal medya da binlerce kez izlendi.

Seçime kadar her yerin MHP bayrakları ile donatılması için başlatılan kampanyayı konu alan kilipte, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğdu’da yer aldı. Görüntülerde, 1978 yılında bombalı saldırı sonucu gelini ve torunu ile şehit olan dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun evindeki hatıra köşesine gelen milletvekili adayı Fendoğlu, burada bulunan Türk Bayrağını öptükten sonra evin balkonuna asıyor.