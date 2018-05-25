MHP’li Fendoğlu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

Vatandaşlar Fendoğlu’na yakından ilgi gösterdi.

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde MHP Malatya 1’inci sıra milletvekili adayı gösterilen Mehmet Fendoğlu’na, MHP’den 3’üncü sıra aday olan Yrd. Doç. Dr. Burhan Coşkun, parti üyeleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Hürriyet Parkı’nda bulunan vatandaşları ziyaret eden MHP’li Fendoğlu, parktakilerle sohbet etti. Malatya sokaklarını tek tek dolaşan ve esnaf ziyaretinde bulunan Fendoğlu, halk tarafından ilgi ile karşılandı. Vatandaşların beklentileri, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fendoğlu, halkın kendine fırsat vermesi durumunda bunların hepsinin üstesinden gelebileceğini söyledi. Fendoğlu, halktan biri olarak halkı temsil etmeye aday olduğunu ve bu konuda vatandaşlardan destek beklediğini dile getirdi.

Fendoğlu, "Kah oturduk yaprak sarması yedik, kah oturduk birinden bisküvi aldık. İlgi ve teveccüh beklentilerimizin çok üzerinde halkın bu seçimde sürpriz yapması Malatya’dan Milliyetçi Hareket olarak bizleri gerçekten meclise göndermeye kararlı olduklarını gördük. Bu anlamda bizlere çok büyük görev düşüyor. Aslında bugün 20- 25 günlük kalan süre içerisinde yoğun bir tempoyla geçireceğiz. Eğer seçilip de meclise gittiğimiz takdirde inanın dertlerimiz, sorunlarımız çok daha fazla olacak. Her gittiğimiz il, ilçe ve beldelerde sorunları dosya haline getirdik ve bunları da sorunlarının sahipleriyle beraber çözmeye çalışacağız. Milliyetçi hareket partimizin 26 Mayıs’ta Ankara’da yapacağı aday tanıtım programına katılacağız Burhan başkanımla beraber. Tabi zaman geçirmeden tekrar şehrimize dönüp kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip seçime katılmayı düşünüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya teşkilatı olarak diğer partilerden fersah fersah öndeyiz ve hazırlıklıyız. Bu da bizi artı kılıyor” şeklinde konuştu.

MHP’nin 3’üncü sıra adayı Burhan Coşkun da, değeri ve onuru 1 dolar olanların 15 Temmuz’da yapamadıklarını bugün ekonomide kriz çıkararak yapmak istedikleri bir ortamın olduğunu ifade ederek, "Türk milleti kararlı, Malatya kararlı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vererek, bu oyunları bozacaktır. Bu vesileyle de her gün katlanarak fırtınaya dönüşebilir. Rüzgardan çıktık artık fırtınaya dönüşen Milliyetçi Hareket partisinin teveccühlerinden dolayı kıymetli Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. 24 Haziran’da bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.