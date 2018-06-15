MHP’li Fendoğlu’na Yakınca’da coşkulu karşılama

MHP’li Fendoğlu’nu Yakıncalılar coşkuyla karşıladı.

MHP 1’inci sıra milletvekili adayı Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında Yakınca’ya geçti. Burada mahallelilerle bir araya gelen Fendoğlu’nu meşale gösterileriyle ağırladı. Toplantının yapılacağı alana İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve diğer adaylarda katıldı. Başkan Avşar, yağmur çamur demeden coşkulu bir şekilde kendilerini karşılayanlara teşekkür etti. Milletvekili adayı Fendoğlu, Cumhur İttifakı’nın fikrinin, kuruluş idaresinin, Cumhuriyetin kuruluşunu kılavuz edildiğini belirterek, "Bu şekilde yola çıktı. Bunun mimarı da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’dir. Milletin aklı, cumhur ittifakı bizlerin sahip çıkacağımız sonuna kadar koruyacağımız bir projemizdir. Bu projemiz sadece bu seçimle kalmayacak, 2023 yılına kadar devam edecektir inşallah. Bizlere düştüğü gibi sizlere de çok büyük görev düşecek. Bunu koruyup fitne sokanları inanmadan yaşaması için hepimiz elbirliği ile bu projeye katkı sağlamalıyız. Yunus Emre ne demiş? ’Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ bizler diri olacağız. Yeri gelecek ekmeğimizi bölüşeceğiz, yeri gelecek vatanımız ve milletimiz için seve seve göğsümüzü siper edeceğiz" diye konuştu.