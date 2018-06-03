MHP’li Fendoğlu’na yoğun ilgi

MHP’li Fendoğlu, ilk olarak beraberindekilerle birlikte sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyarette sanayi çalışanları ve esnafı tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Fendoğlu, burada alın teri ile evine ekmek götüren sanayi esnaflarıyla hasret giderdiklerini kaydederek, tüm kentlerin kalbi sanayide attığını söyledi. Fendoğlu, tek tek sanayi esnafıyla tokalaştı. Sanayi esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen milletvekili adayı Fendoğlu, her zaman sanayicilerin yanında oldukları mesajını verdi.

Orduzu’da coşkulu sokak mitingi

MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu, iftarın ardından İl Başkanı Bülent Avşar, diğer adaylar ve parti üyeleriyle birlikte Orduzu Mahallesi’nde sokak mitingi gerçekleştirdi. Fendoğlu ve beraberindekiler, miting yapılacak alana gitmeden önce yolda atlar ve meşalelerle karşılandı. Yürüyüş esnasında katılanlar tarafından ’Orduzu Ovası Bozkurt yuvası’ diye sloganlar atıldı. MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya’nın ilk yerleşim yeri 9 bin yıllık geçmişe sahip olan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültürü içinde barındıran aslan tepesiyle, ulu çınarıyla Malatya’nın sürekli büyüyen mahallesi Orduzu Mahallesi’nde olduklarını söyledi. Fendoğlu da Orduzulularla bire bir konuşacaklarını, yine Orduzu’ya geleceklerini, seçimden sonrada geleceklerini, bıktırana kadar geleceklerini söyledi. Ardından Orduzu esnafını ziyaret eden Fendoğlu, sorunları dinleyerek, seçilmeleri halinde çözüm önerilerini anlattı.