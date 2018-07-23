MHP’li Fendoğlu’ndan 24 Temmuz ’Basın Bayramı’ mesajı

Fendoğlu mesajında, "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü ’Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır" dedi.

MHP’li, Fendoğlu, günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmekte olduğunu belirterek, "Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. İlimizdeki basın- yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların İlimizin her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Basında Sansürün Kaldırılışının 110’uncu yıldönümü münasebetiyle, Malatya’da faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, internet haber gazeteleri, radyo, televizyonlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, tüm basın mensuplarımızın habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim" diye konuştu.