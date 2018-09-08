MHP’li Fendoğlu’ndan, Enes’e moral ziyareti

Doktorlardan gerekli bilgileri alıp annesi ve Enes ile sohbet eden milletvekili Fendoğlu, tedavisi için gerekli olan imkanların sağlanması konusunda ellerinden geleni yapacağını söyledi. MHP’li Fendoğlu, hastane yöneticilerinden Enes için gerekli olan tüm imkanları sağlanması için girişimde bulunuldu. En kısa zamanda sağlığına kavuşacağını ve annesi ile birlikte evine döneceğini ümit eden MHP’li Fendoğlu, "Güzel kardeşim Enes’in motivasyonunu hep yüksek tutulması için elimizden geleni yapacağız. Enes’in yüzü güldükçe bizlerin de yüzün gülecek. Turgut Özal Tıp Merkezi çocuk onkoloji yoğun bakımı çalışanlarına tüm hastalara karşı göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.