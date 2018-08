MHP’li Fendoğlu’ndan Kayısı Festivali tekrar düzenlensin önerisi

TÜMSİAD binasında düzenlenen istişare toplantısına, MHP’li Fendoğlu’nun yanı sıra dernek üyeleri ve yöneticileri, parti üyeleri ile parti yöneticileri katıldı. Toplantıda kayısı festivali ve kayısı birliği konuları konuşuldu. MHP’li Fendoğlu, Kayısı Birliği’nin açılmasını, Kayısı Festivali’nin tekrar düzenlenmesini ve Şire Pazarı’nın yerinden taşınmasıyla ilgili öneride bulundu. İstişare toplantısına katılan katılımcılar da MHP’li Fendoğlu büyük destek verdi. TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Gümüş de Milliyetçi Hareket Partisinin Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ziyaret ettiklerini belirterek, "Allah razı olsun kendilerinden. Fendoğlu ailesi şehir vermiş bir aile, bedel ödemiş bir aile. Bu şehir için, vatan, millet, bayrak ve ezan için o ailenin bir mensubu olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir milletvekili olması ayrı bir gurur kaynağıdır kendisi. Allah kendisinden razı olsun. Bizim ekonomik ve ticari faaliyetlerimiz içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla kendisi de takip etmektedir. Aday adaylığı sürecinde de, adaylık sürecinde de TÜMSİAD’ı yalnız bırakmadı. Bizleri her zaman ziyaret eder. Biz iş dünyasının derdini dinleyen, sorunlarını not alan bir siyasetçimiz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de, önümüzdeki sıkıntılı süreçler ekonomik olarak dünyada üzerimize saldırıyorlar. Ticari savaşlar başladı. Bu siyasi savaşlara karşı biz yerli-milli bir sanayici derneği olarak, TÜMSİAD olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanında yer almış yer almaya devam eden bir çatıyız. Bundan sonra da öyle kağıt parçalarına tenezzül etmeden dolarları, Euroları, sandıklarımıza, kasalarımıza bırakmadan çünkü onların bize hiçbir faydası yok. Olmayacağını biliyoruz. Biz üretmeye devam ediyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz TÜMSİAD olarak. İnşallah bu ekonomik savaşlardan Türk milleti olarak geleceğimizi inancı ve umudu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP’li milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, en büyük avantajının Malatyalı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Başkanımızın söylediği gibi dertlerine sevişlerine, taziyelerine, düğünlerine ortak olmak. Yine hepimizin ortak paydası olan Malatyasporumuza Malatya’nın, ticaretine ve Malatya’nın gelecekle ilgili sorunlarına vakıf olmam. Benim ve sizler için bir kazanç. Bundan sonraki çalışmalarımızda tabi Malatya’nın sosyal ve ekonomik anlamında daha ileriye gitmesi için yapacağımız projeler olacak. Bu projelerde de sevgili Hakan kardeşimiz gibi teknik bilgilerine danışacağımız, istişare edeceğimiz sizin gibi çok değerli arkadaşlarımız, çok değerli dernek üyelerimiz olacak. Bilmediğimiz sizlere danışacağız. Yeni gelecek dernek üyelerimiz olacak. Bilmediğimizi sizlere danışacağız. Yeri gelecek yol gösterici olacaksınız, yeri gelecek proje üreteceksiniz ve bizlere de bunu yapın diyeceksiniz. Çünkü sizler millet, bizler vekiliz ve bunun bilincindeyim. Bu anlamda da bu güzel toplantıda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zamanki etkinliklerinize zamanım, sürecim el verdiği müddetçe katılmaya çalışacağım. Yine Şire Pazarı’nın taşınması, Kayısı Birliği’nin tekrar hayata geçmesi bu anlamda bu 2 projeyi acilen yapmamda da sizlerden destek istiyorum. Malatya’nın yüzde 60’ını direkt etkileyen, ticari geliri olan kayısının bulunduğu konum hem üretici, hem de müsteciri açısından şuandaki konumu iyi değil ve bize yakışmıyor. Malatya’ya da yakışmıyor. Dolayısıyla yanlışta olsa kapanması yanlıştı. Yanlış idare edilse de yanlıştı. Birliğin kurulması, pazarın taşınması bu alt yapının tamamlanmasından sonra zaten çeşitli ürünler yapabilecek firmalar da rahatlıkla hayat bulur bu ortamda."

Konuşmaların ardından TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş, MHP’li Fendoğlu’na günün anlam ve önemi için derken adına plaket verdi.