MHP’li Fendoğlu’ndan millete hizmet sözü

Bu bayrağın altında hizmet etmek benim boynumun borcudur” dedi.

MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri kapsamında Kale ilçesine bağlı mahalleleri ziyaret ederek, Göztepe’de mahalle toplantısı gerçekleştirdi.

MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Fendoğlu, ilk olarak Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette mahallelilerle bir araya gelen Fendoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Mahalleliler ise Fendoğlu’na oy vereceklerinin sözünü verdi. MHP’li Fendoğlu daha sonra Erdemli, Kozluk, Tepebaşı ve Üçdeğirmen Mahallelerine geçti. Burada çiftçiler ve mahallelilerle sohbet eden MHP’li Fendoğlu, meclise gittiğinde ’sarı altın’ olarak bilinen kayısının kıymet kazanacağını söyledi. MHP’li Fendoğlu ardından merkez ilçe Battalgazi’ye bağlı Göztepe’de mahalle mitingi gerçekleştirdi. Diğer adayların ve yüzlerce vatandaşların katıldığı coşkulu mahalle toplantısında konuşan MHP’li Fendoğlu, "Bu büyük milletin adı, Türk Milletidir. Bu bayrağın altında hizmet etmek benim boynumun borcudur. Malatya’dan Allah’ın izniyle milletvekili olursam adı üstünde, millet-vekili yani milletin vekili olursam, sizlerle her zaman, her daim iç içe olacağım, olursam ben Malatya’nın vekili, TBMM’de sizin sesiniz olacağım. Allah çıktığımız bu yolda tüm MHP’li vekil arkadaşlarıma yardım etsin. Çünkü bu seçim Türkiye için dönüm noktasıdır” diye konuştu.