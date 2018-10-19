MHP'li Fendoğlu'ndan öğrenci andı kararına destek

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Danıştay'ın öğrenci andı kararı ile ilgili, “Çocuklarımızın eğitim günlerine başlamadan önce andı okunarak milli değerlerin hatırlatılması ve bunun benimsetilmesi noktasında yapılan faaliyetler bizler için çok değerli olup devamı mutlaka gereklidir” ifadelerine yer verdi.

MHP'li Fendoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türk Milletinin bugüne kadar çocuklarını milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmek için elinden geleni yaptığını belirterek “Çocuklarımıza eğitim hayatı boyunca milli ve manevi değerlerin önemini hatırlatan her türlü yaklaşım ve etkinlik bizim için son derece önemlidir. Çocuklarımız devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Geleceğimizin milli değerlerimizi benimseyerek yetişmesi ve yetiştirilmesi noktasında yaşanan her türlü sorun ilerde üstesinden gelinmesi mümkün olmayan problemleri beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan darbe girişiminin altında milli değerlerden uzaklaşan bir nesil olduğunu kaydeden Fendoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugün de maalesef bazı kesimlerden milli değerlerimizi yansıtan bazı etkinlik ve faaliyetlerin ortadan kaldırılması adına çeşitli adımlar atıldığını görmekteyiz. Bu adımlar hepimizi derinden yaralamaktadır. Çocuklarımıza eğitim günlerine başlamadan önce andımızın okunarak milli değerlerin hatırlatılması ve bunun benimsetilmesi noktasında yapılan faaliyetler bizler için çok değerli olup devamı mutlaka gereklidir. Çocuklarımıza günlerine başlarken şehitlerimizi, kahramanlarımızı ve bu vatanın elde edilmesi uğruna canlarını ve kanlarını feda eden cesur yürekleri hatırlatan andımızın okunması ve bunun gönüllerde benimsenmesi için gerekli adımların atılması tüm halkımız tarafından istenmektedir. Milli değerlerine bağlı vatandaşlarımızdan gelen bu talebi görmezden gelmek yanlış olacaktır. Biz evlatlarımızı milli değerlerimize bağlı olarak yetiştirmek istiyoruz. Evlatlarımıza eğitim verirken ki niyetimiz de milletine ve devletine faydalı olmasıdır. Bu faydanın sağlanabilmesi ise, ancak milli değerlerin benimsenmesi yoluyla mümkün olacaktır. Bu hususu görmezden gelen yaklaşımlar ülkemize ve milletimize zarar verecek olup yapılan yanlışlardan dönmek ülke menfaatinedir. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi bu ülkenin geleceği milli değerlerine bağlı nesiller ile garanti altına alınacaktır. Bu vizyondan uzak olan görüşleri desteklemek ve bu görüşlerin kendilerine yaşam alanı bulmasını sağlamak ülkeye yapılmış en büyük yanlış olacaktır. Milli değerlerimizin nesilden nesle aktarımını sağlayan her türlü faaliyete sahip çıkmak hepimizin vatan borcudur”