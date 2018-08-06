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06 Ağustos 2018 17:41

MHP’li Fendoğlu’ndan Orduzu’ya ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, nezaket ziyaretleri kapsamında Battalgazi’ye bağlı Orduzu Mahallesini ziyaret etti ve aynı bölgede bulunan Vali Galip Demirel Çınar Park Tesisleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP’li Fendoğlu’ndan Orduzu’ya ziyaret

06 Ağustos 2018 17:41


MHP’li milletvekili Fendoğlu’na MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Mahallelilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Fendoğlu’na mahalleliler ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. MHP’li Fendoğlu da, ziyaretlere seçimden önce söylediği sözü hatırlatarak, "Ben seçimden seçime gelen bir vekil değilim. Ben her zaman milletimizin, hemşehrilerimizin yanındayım. Adı üstünde milletvekili, yani milletin vekili. Ben burada sizlerin sorun sıkıntılarını dinleyip meclise sunmasam ne olacak? Sorun sıkıntılar büyüyecek. Benim her şeyden önce vicdanım var. MHP’li vekil olarak her daim yanınızda olacağıma, sizin sorun ve sıkıntılarınızı dile getireceğime söz veriyorum" şeklinde konuştu.


Daha sonra MHP’li Fendoğlu, Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı ve üyeleriyle birlikte mahallelilerle istişare toplantısına geçti. Burada bir süre sohbet eden Fendoğlu, desteklerden dolayı teşekkür etti. Mahalleden ayrılmadan önce MHP’li Fendoğlu, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çekindi.




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