MHP’li Fendoğlu’ndan "vekillik" değerlendirmesi

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye verdiğimiz söz var ve 19 yıl sonra gelen bir vekilliğin yükü omzumda” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. MHP’li Fendoğlu son olarak, Kamu-SEN Malatya şube Başkanı Çetin Türkyılmaz’ı ziyaret etti. MHP milletvekili Fendoğlu’nun Sendika ziyaretine, Ülkü Ocakları Malatya İl başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti yöneticileri ve üyeler eşlik etti. Fendoğlu ve MHP’li heyete ev sahipliği yapan sendika başkanı Çetin Türkyılmaz, Fendoğlu ve ekibine ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "24 Haziran’da yapılan seçimlerde Allah’a şükürler olsun ki 16 yıl aradan sonra vekil çıkarttık. Bundan gayet memnun ve mutluyuz. Öncelikli olarak burada il başkanım, ilçe başkanım, ocak başkanım, teşkilat başkanlarım ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu bu yolda sayın vekilime başarılar diliyorum. Allah ondan razı olsun. 40 güne yakın gece-gündüz demeden oruçlu oruçlu geziler bu sonucu yakaladık” ifadelerini kullandı. MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, seçim süreci boyunca verdikleri emeklerden dolayı tüm sendika üyelerine başkanına teşekkür etti. Fendoğlu, şunları söyledi:

"Bu süre zarfında hiçbir kıymetli ülküdaşımın başının öne eğmemesi için de elimden gelen gayreti göstereceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Malatya seçmiş süre içerisinde 16 yıldır veya 19 yıldır sayarsak bu süre zarfında ilgisiz, alakasız, bitik, yitik, itilmiş, ötelenmiş kendini yalnız hisseden çok kıymetli ülküdaşlarıma rastladım bölgenin hepsini gezerken. Hepsinin tek bir isteği vardı, ’reis başımızı dik tut’ bir şey istemiyor musun? Aş, iş, tayin, ’hiç bir şey istemiyorum’ dedi. Üzerimde 40 yıllık yük var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye verdiğimiz söz var ve 19 yıl sonra gelen bir vekilliğin yükü omzumda. Bunda da en büyük katkıyı, yardımı özellikle Malatya’daki teşkilatımdan, ülkücülerden ve siz değerli Kamu-SEN’in değerli hocalarından aldım."

Battalgazi MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, 2 aylık süre zarfında Kamu-SEN’in üyeleri ve Başkan Çetin’in yanlarında yer aldıklarını belirterek, "Biz ona teşekkür ediyoruz. Çıktığımız bu yolda Allah bizi mahcup etmesin. Bizler her zaman teşkilat olarak yanındayız, bunu söylüyoruz. Laf değil, icraat kısmında elimiz daha güçlü. Bir vekilimiz var. O da inanın bizden daha gayretli, daha heyecanlı. Ülkücülere hizmet aşamasında yoğun cabalar sarf ettiğinizden eminiz" dedi.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan da Malatya’dan MHP’nin vekil çıkarmasından dolayı göğüslerini kabarttıklarını ifade ederek, "Allah başarılarımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin inşallah. Kamu-SEN’in çok kıymetli hocalarına ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun" diye konuştu.