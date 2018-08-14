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14 Ağustos 2018 13:01

MHP’li Fendoğlu’ndan, yaralanan taraftarlara ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor’un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir’e giden ve dönüş yolunda trafik kazası geçiren yaralı taraftarları ziyaret etti.

MHP’li Fendoğlu’ndan, yaralanan taraftarlara ziyaret

14 Ağustos 2018 13:01


Afyon’dan Malatya’ya getirilen yaralıların Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerine devam edildi. Yaralanan genç taraftarlardan Enes Yakar ile Batın Çetin’i ziyaret eden MHP’li Fendoğlu’na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı da eşlik etti. Sarı- kırmızılı taraftarların durumları hakkında doktorlardan bilgiler alan Fendoğlu, aileleri ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Fendoğlu, bu durumun takipçisi olacağını belirterek, genç taraftarların sağlığına biran önce kavuşmasını sağlamada doktorlarla birlikte kendilerine düsen ne varsa yardımcıları olacağını bildirdi. Fendoğlu, tüm Malatyaspor camiasına geçmiş olsun mesajı verdi.




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