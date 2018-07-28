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28 Temmuz 2018 14:46

MHP’li Fendoğlu’ndan ziyaretler

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM’nin tatile girmesi ile Malatya’da ziyaretler gerçekleştiriyor.

MHP’li Fendoğlu’ndan ziyaretler

28 Temmuz 2018 14:46

Fendoğlu ilk ziyaretini ise Darende ilçesine yaptı.


TBMM’de 27’nci Dönem çalışmalarına ara verilmesi ile memleketi Malatya’ya gelen MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ilk ziyaretini Darende ilçesine gerçekleştirdi. Burada ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Fendoğlu, uzun yıllar sonra Malatya’da milletvekili çıkarmanın gururunu yaşadıklarını belirterek bundan sonraki süreçte kentin ve ilçelerin sorunlarının yakından takipçisi olacaklarını söyledi.


Malatya milletvekilliğinin yanı sıra bölgenin de bir vekili olduğunu dile getiren Fendoğlu, kendisine 24 Haziran seçimlerinde destek veren Darende halkına teşekkür etti.


Fendoğlu ve beraberindekiler daha sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmelerini ziyaret etti. Burada İşletme Müdürü Ahmet Karakeçe’yi ziyaret eden Fendoğlu, Sultansuyu Harasının Malatya tarımı ve tanıtımı noktasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.




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