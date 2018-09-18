MHP'li Fendoğlu'nun, 'Gaziler Günü' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 19 Eylül 'Gaziler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP'li Fendoğlu'nun yazılı yaptığı mesajında Türk milleti asil, yüce ve bağımsızlığı seven bir millet olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir şart altında esareti ve kısıtlanmayı kabul etmemiş ve bu nedenle birçok savaşa girmek durumunda kalmıştır. Cesur Türk milleti, vatanı uğruna savaşmış ve savaşlardan şehit veya gazi olarak çıkmıştır. Şehit ve gazilerimiz tarih boyunca kahramanlıkları ile anılmıştır. Gaziler bu vatan için canı pahasına savaşmış kahramanlardır" dedi. Canını ve gençliğini, devleti için feda etmek üzere muharebe meydanına karşılıksız süren gazilerin daima devletin emrinde olduğunu kaydeden Milletvekili Fendoğlu, "Tüm dünya asil Türk askerinin şerefli ve onurlu bir şekilde savaştığını çok iyi bilir. Gaziler ve şehit olan askerler bu ülkenin toprağı, dili, bayrağı, dini ve milli değerleri için savaşmıştır. Bu yüzden bir an bile düşünmeden canını hiçe sayarak savaşmış olan askerlerimize şükran borçluyuz. Gazilere olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır” ifadelerine yer verdi.

Bu şükranın bir gereği olarak vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerin sorunlarını çözmenin kendilerinin görevi olduğunu ifade eden Fendoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetini gidermek için Milliyetçi Hareket Partisi olarak var gücümüzle çalışacağız. Gazilerimizin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Süreç gazilerimizin lehine dönene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Gününü tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."