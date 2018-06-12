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12 Haziran 2018 16:16

MHP’li Fendoğlu’nun seçim çalışmaları

MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, liseden beri attıkları bir sloganın olduğunu belirterek, "Bizler inandık, sizlerde inandık" dedi.

MHP’li Fendoğlu’nun seçim çalışmaları

12 Haziran 2018 16:16


MHP Malatya 1’inci sıra milletvekili adayı Fendoğlu, Pütürge ilçesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Fendoğlu, oylarına talip olduğunu söyledi. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Polat’ı ziyaret eden Fendoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, milletvekilliğinde de kendisinin 1’inci sıra aday olduğunu hatırlattı. Aday Fendoğlu ve Başkan Polat ülke için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Daha sonra MHP’li heyet Doğanyol’a geçti. İlçe esnafını ve vatandaşları ziyaret eden Fendoğlu, sorun ve talepleri dinledi. Ardından MHP’li heyet Özal Mahallesi’ne geçti. İftardan sonra Aksaray Mahallesi’ne geçen milletvekili adayı Fendoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelilere bilgiler veren Fendoğlu Özel ve Aksaray’dan her zaman olduğunu gibi yüksek oy beklediğini dile getirdi.


Daha sonra MHP’li heyet Taştepe Mahallesi’ne geçti. Burada mahallelilerle toplantı gerçekleştiren heyet, sevgi gösterileriyle karşılandı. MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu burada yaptığı konuşmada değişen hiçbir şeyin olmadığını ve yıllarca vaat dinlediklerini kaydederek, "Yıllarca vaatte bulundular. Oylarınızı alıp gittiler. Bir daha da gelmediler. Geldiler 4 sene sonra. Ben Hamido’nun yeğeniyim. Malatyalıyım, Bulgurlu köyündenim. Milliyim, yerliyim, köylüyüm. Sizin rahatlıkla ulaşabileceğiniz insanlardan bir tanesiyim. Her an her sorunda ben olmazsam Ömer başkan, Burhan başkan her yerde karşınıza çıkabilecek arkadaşlarız. Bu dönemde de Taştepe bir yerin oy deposu olmasın. Milli, yerli, köylü ve sizden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayları olsun. Bu konuda size güvenim tam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Liseden beri attığımız bir slogan var, Zafer inananlarındır. Bizler inandık, sizlerde inanın. Allah’a emanet olun" diye konuştu.




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