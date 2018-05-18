MHP’li Gören adaylara başarılar diledi

MHP Genel Merkezi’nin 24 Haziran Seçimleri öncesi aday listelerini açıklamasının ardından bir açıklama yapan aday adayı İzzet Gören, “24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde MHP’den Malatya Milletvekili aday adayı olarak ilçe, ilçe, mahalle mahalle gezerek insanlarımızla bir araya geldik ve MHP’nin misyonunu halkımıza anlatarak destek istedik” ifadelerine yer verdi.

Gören, “Genel Başkanımız, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli tarafından Malatya Milletvekili adayları açıklandı. Bizde Ülkücüler olarak partimizin ve liderimizin emrindeyiz. Adaylarımıza başarılar diliyorum, Allah utandırmasın. Buradan tüm aday adaylarımıza sesleniyorum. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır, ülkemizin MHP’ye ihtiyacı var. İnşallah bu seçimlerde Malatya’mızdan vekil çıkaracağız” diye konuştu.