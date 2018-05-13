MHP’li Gören Anneler Günü mesajı yayımladı

Gören, “Sevgi ve Şefkat kaynağı annelerimizin ellerinde öpüyorum” dedi.

Gören mesajında, “Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bugün dünyada yaşanan birçok olumsuzluğun temelinde sevgisizlik ve ilgisizlik vardır. Bu nedenle anneler çocuklarını sevgiyle yoğurmalı, onları özgüvenleri yüksek, kendileriyle ve toplumla barışık bireyler olarak geleceğe hazırlamalıdırlar. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Bu mutluluğu annelerimizden esirgememeliyiz. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Gününü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.