Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 17:38

MHP’li Gören Anneler Günü mesajı yayımladı

MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP’li Gören Anneler Günü mesajı yayımladı

13 Mayıs 2018 17:38


Gören, “Sevgi ve Şefkat kaynağı annelerimizin ellerinde öpüyorum” dedi.


Gören mesajında, “Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Bugün dünyada yaşanan birçok olumsuzluğun temelinde sevgisizlik ve ilgisizlik vardır. Bu nedenle anneler çocuklarını sevgiyle yoğurmalı, onları özgüvenleri yüksek, kendileriyle ve toplumla barışık bireyler olarak geleceğe hazırlamalıdırlar. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Bu mutluluğu annelerimizden esirgememeliyiz. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Gününü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç