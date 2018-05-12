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12 Mayıs 2018 17:14

MHP’li Gören’den Anneler günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MHP’li Gören’den Anneler günü mesajı

12 Mayıs 2018 17:14


Aday Adayı İzzet Gören, mesajında, “Onlar en değerli varlıklarımızdır. Onlara karşı duyarlı, nazik, sevecen ve içten olmamız lazım. Anne sevgisi bir güne sığdırılmayacak kadar yüce bir duygudur. Anneler fertlerin yetiştirilmesinde en iyi öğretmen olmuşlardır. Toplumun ileriye gitmesinde ki etkileri tartışılamaz, çektikleri emekleri inkar edilemez. Her türlü kıymete, değere ve övgüye layıktırlar. Onlar eli ve ayağı öpülesi değerlerimizdir. Annelerin üzerimizdeki hakları ödenmeyecek kadar ağırdır. Bu duygularla tüm annelerin ‘Anneler Gününü’ kutluyorum” ifadelerine yer verdi.




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