MHP’li Gören’den Anneler günü mesajı

Aday Adayı İzzet Gören, mesajında, “Onlar en değerli varlıklarımızdır. Onlara karşı duyarlı, nazik, sevecen ve içten olmamız lazım. Anne sevgisi bir güne sığdırılmayacak kadar yüce bir duygudur. Anneler fertlerin yetiştirilmesinde en iyi öğretmen olmuşlardır. Toplumun ileriye gitmesinde ki etkileri tartışılamaz, çektikleri emekleri inkar edilemez. Her türlü kıymete, değere ve övgüye layıktırlar. Onlar eli ve ayağı öpülesi değerlerimizdir. Annelerin üzerimizdeki hakları ödenmeyecek kadar ağırdır. Bu duygularla tüm annelerin ‘Anneler Gününü’ kutluyorum” ifadelerine yer verdi.