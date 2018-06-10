Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 19:25

MHP’li Gören’den Kadir Gecesi mesajı

MHP’li İzzet Gören, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MHP’li Gören’den Kadir Gecesi mesajı

10 Haziran 2018 19:25


Kur-an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu önemli gecenin tövbe ve bağışlanmak için oldukça büyük bir kıymete sahip olduğunu kaydeden Goren, ibadetlerin kabulünü diledi.


Kadir Gecesi’nin Müslümanlara bir kurtuluş vesilesi kılındığını ifade eden Gören, "Ramazan ayını ibadetlerle en iyi ve verimli şekilde icra ettik. Ramazan ayı geride kalırken, bu ayın en önemli günlerinden birisi olan Kadir Gecesi de bizlere manevi bir ödül niteliği taşıyor. Birlik ve beraberlik köprülerinin kurulduğu Ramazan ayında bu duyguların zirveye ulaştığı mübarek Kadir Gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müslüman coğrafyasında ve dünya üzerinde barış ve huzurun teminini ediliyor, gönüllerimizin temizlendiği, günahlardan arınılan Kadir Gecesi’nde gönül bağlarının sağlamlaştırılmasının önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden en güzel biçimde nasiplenebilme duasıyla, tüm halkımızın bu müstesna gecesini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." İfadelerine yer verdi. Gören, Kadir Gecesinin bayramın da müjdecisi olduğunu belirterek, yaklaşan bayramın huzur ve güzellik getirmesini diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç