MHP’li kadınlar çalmadık kapı bırakmıyor

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde hemen hemen her mahalleyi gezen kadın kolları teşkilatı, beldelerde de faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. MHP Kadın Kolları İl Başkanı Çiçek ve yönetimi bayram münasebetiyle Malatya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hamit Fendoğlu’nun eşi ve şehitlik kabristanını ziyaret etti. Tandoğan Mahallesi, Diş Hastanesi, Niyazi Mısri’de bulunan esnafları da ziyaret eden MHP’li kadınlar daha sonra Topsöğüt Mahallesi ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları da tek tek ziyaret etti. Hastanede hasta yakınları ve hastalar ile bir araya gelen Çiçek ve yönetimi, hastalara acil şifalar dilerken, hasta yakınlarına da geçmiş olsun temennisinde bulunarak hediyeler dağıttı. Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “Seçim sürecine kadar kadın kolları olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. MHP’ye Malatya’da gittiğimiz her noktada büyük teveccüh olduğunu görüyoruz. Sandığa da yansıması için durmadan yorulmadan çalışacağız” diye konuştu.