MHP’li kadınlardan Arapgir’e ziyaret

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi, 27.Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında Arapgir’e de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk ziyaretini MHP Arapgir İlçe Teşkilatı Başkanı Cengiz Koca ve yönetime gerçekleştiren Kadın Kolları, sırası ile Kaymakam Salih Sak’a ve Emniyet İlçe Amirliğine de giderek ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Arapgir’de ev ziyaretleri de gerçekleştiren MHP’li kadınlar gösterilen teveccühten dolayı son derece memnun olduklarını dile getirdi. Kadın Kolları Başkanı Çicek, “ MHP Malatya İl Başkanımız R.Bülent Avşar ve İlçe Başkanlarımızın fikirleri ile tam bir yumak haline geldik. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarımıza başlıyoruz ve sahura kadar devam ettiriyoruz. Yorulmayacağız ve güçlü kalacağız. Çünkü Malatya’da artık siyasi bağlamda bazı şeylerin değişmesi için MHP’ ye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Her gittiğimiz mahalle, ilçe, beldelerde vatandaşların ve özellikle hanımların partimize karşı büyük teveccühleri var. Ve bizlerde yönetimimiz ile birlikte hanımlara ve esnaflarımıza Cumhur İttifakını ve Malatya’da artık siyasi çemberin değişmesi yönünde mutlaka MHP kadrolarına ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Arapgir’e MHP’nin damgasını vurduğunu belirten Başkan Çicek, “Vatandaşlardan ve esnaflardan olumlu not aldık. Buda bizi seçimlerde son güne yaklaştığımızda daha çok heyecanlandırmakta ve daha çok çalışmamıza sebep olmaktadır. Tüm Arapgirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çicek ve yönetimi , Akçadağ Ören’de şehit ailesini de ziyaret ederek mahalleli ile bir araya geldi. Kadın kolları programlarına Cafana Mahallesi ve Akçadağ’ın merkez mahallelerinde devam etti.