Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:58

MHP’li kadınlardan Vali Toprak’a ziyaret

MHP’li kadınlardan Vali Toprak’a ziyaret

04 Ocak 2017 12:58

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.
Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Coşkun ziyarette yaptığı konuşmada ülkenin içerisinde geçmiş olduğu bu zor süreçte her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirterek her zaman devletin yanında olduklarını ifade etti.
Coşkun, 15 Temmuz sürecinde göstermiş olduğu çaba ve başarıdan dolayı da Vali Toprak’ı tebrik ederek kadın kolları olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgiler verdi.
MHP’li kadınlar ziyaretleri anısına Vali Toprak’a Türk Bayrağı ve bakır işlemeli Atatürk portresi hediye etti.
Vali Toprak’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek anlamlı hediyeleri ve ziyaretleri için MHP Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç