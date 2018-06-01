MHP’li kadınlardan yoğun seçim çalışması

Basmadık yer bırakmayan MHP’li kadınlara milletvekili adayı Aysel Yüzer de eşlik ediyor.

Birçok bölgede çalışma yürüten Kadın Kolları üyeleri, son olarak Orduzu, Şahnahan, Bindallı, Onbin Konutlar, Çukurdere, Başharık ve Tandoğan’da saha çalışmalarını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çicek, çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, “MHP Malatya İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar Bey’in direktifleri doğrultusunda saha çalışmalarımızı ve ev toplantı çalışmalarımızı tüm hızımızla gerçekleştiriyoruz. Sahura kadar mahalle toplantılarımız devam etmektedir. Saha çalışmalarımızda ve ev toplantılarımızda, mahallelerde evlere yaptığımız ziyaretler çerçevesinde , bu ülkenin ana sigortasının MHP olduğunu ve 15 temmuz sonrası liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu siyasetin her kesim tarafından takdir ile karşılandığını anlatıyoruz. Liderimize ve teşkilatımıza büyük teveccüh görülmekte. Bu da bizim çalışmalarımızı daha büyük şevkle, heyecanla yapmamıza vesile olmaktadır” şeklinde konuştu.

Çiçek, “MHP Malatya İl Başkanımızın ve yönetimin özverili çalışmaları ve akabinde bizlere yol göstermesi ve bizzat ilgilenmesi hakikaten fazlasıyla bizleri memnun etmektedir. Rabbim İl Başkanımızdan razı olsun. MHP Malatya Kadın milletvekilimiz Aysel Yüzer hanımefendi ile saha çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ve her akşam bir mahallede iftar vermeye devam ediyoruz. Kadın Kolları ve yönetimimiz özverili çalışmalarını seçimler bitene kadar ve sonrası devam edecektir. Allah’ın izni ile tüm vekillere aday olduğum. uzu belirtmek isteriz. Birebir görüşmelerimizde, mahalle toplantılarımızda ve esnaf gezilerimizde bu potansiyeli Malatya’da artık iyiden iyiye hissediyoruz . Rabbim seçimlerde bizleri muzaffer kılsın inşallah” diye konuştu.