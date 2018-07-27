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27 Temmuz 2018 17:56

MHP’li Kaya’dan askıda ekmek projesine destek

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek projesine destek vereceklerini söyledi.

MHP’li Kaya’dan askıda ekmek projesine destek

27 Temmuz 2018 17:56


Kaya, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir kez daha halkın yanında olduğunu ispatlamış durumdadır. Malum ekmeğe gelen yüzde 15’lik zammı çok bularak fakir fukaranın belini bükeceğinden emin olduğu için teşkilatlara bir çağrıda bulunmuştu. Genel Başkanımız tam bir halk adamıdır çağrıda bulunurken askıda bir aile kendi evine iki ekmek alırken bir ekmek parası ,iki ekmek parası veya maddi durumu iyiyse 3-4 ekmek parası da fırıncıya vererek ekmek almaya gücü yetmeyen vatandaşlarımıza katkıda bulunmak için bir kampanya başlatmıştır. MHP Yeşilyurt ilçe Başkanı ve ilçe teşkilatı olarak Genel Başkanımızın talimatlarına uyarak Yeşilyurt fırıncılar odasıyla görüşüp fırıncılarla askıda ekmek projesini başlatmış olacağız. En kısa zamanda fırıncılar odası başkanı ile görüşme yapacağım. İnşallah halkımız duyarlı olacaktır. Ve maddi durumu iyi olan arkadaşlarımız bulundukları mahallenin fırınlarında böyle bir katkı vereceklerine inanıyorum. Bunun üzerinde titizlikle duracağız” diye konuştu. ,




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