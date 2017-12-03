MHP’li Kaya’dan Engelliler Günü mesajı

Başkan Kaya, mesajında engelli vatandaşların ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal hayata onurlu ve etkin bir şekilde katılmalarının en doğal hakları olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engellilerin topluma kazandırılması, hakları ve yaşam şartlarının daha iyi hale getirilebilmesi açısından önemli bir gündür. Engelliler toplumumuzun ayrılmaz birer parçasıdırlar. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın haklarına saygı göstermeli, onların sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmalı, onlara engelsiz bir yaşam sunmak için çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerine yer verdi.