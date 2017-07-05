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05 Temmuz 2017 13:28

MHP’li Leventoğlu kayısı üreticilerini uyardı

MHP Akçadağ ilçe Başkanı Cahit Leventoğlu kayısı üreticilerini uyararak ürünlerini ucuza satmamalarını istedi.

MHP’li Leventoğlu kayısı üreticilerini uyardı

05 Temmuz 2017 13:28


Bazı kayısı üreticilerinin ürünlerini yok pahasına meyve suyu fabrikalarına sattıklarını belirten Leventoğlu, fabrikalarının kayısıya olan talebin artarak devam edeceğini kaydederek, “Kayısı üreticilerimiz 50 kuruşa ürünlerini meyve suyu fabrikalarına veriyor ve bu durum her geçen gün artarak devam ediyor. Böyle devam edilmesi halinde 50 kuruşa alıcı bulan kayısı ilerleyen günlerde 30 kuruşa kadar düşecektir. Meyve suyu fabrikaları kayısı almaya mecbur, şayet üreticiler ürünlerini ucuza satmayarak bir süre bekletirse 50 kuruş olan fiyat önümüzdeki günlerde 70 kuruşa kadar çıkacaktır" şeklinde konuştu.




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