MHP’li Leventoğlu kayısı üreticilerini uyardı

Bazı kayısı üreticilerinin ürünlerini yok pahasına meyve suyu fabrikalarına sattıklarını belirten Leventoğlu, fabrikalarının kayısıya olan talebin artarak devam edeceğini kaydederek, “Kayısı üreticilerimiz 50 kuruşa ürünlerini meyve suyu fabrikalarına veriyor ve bu durum her geçen gün artarak devam ediyor. Böyle devam edilmesi halinde 50 kuruşa alıcı bulan kayısı ilerleyen günlerde 30 kuruşa kadar düşecektir. Meyve suyu fabrikaları kayısı almaya mecbur, şayet üreticiler ürünlerini ucuza satmayarak bir süre bekletirse 50 kuruş olan fiyat önümüzdeki günlerde 70 kuruşa kadar çıkacaktır" şeklinde konuştu.