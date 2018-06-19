MHP’li Milletvekili Aday Mehmet Celal Fendoğlu:

MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, Baro Başkanı Avukat Enver Han’ı ziyaret etti. Fendoğlu, kent merkezinde kuyumcular ve İnönü Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya gelip, eski belediye civarındaki esnaflarla sohbet etti. Fendoğlu daha sonra, Yeşiltepe’de coşkulu mahalle toplantısına katıldı.

MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Mehmet Celal Fendoğlu, ilk olarak Adliye Sarayı’nda bulunan Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Han, Demokrasi yolunda çıkmış oldukları bu yolda başarılar dileyerek, baroların demokrasiyi savunan, güçlendiren kurumlar olduğunu söyledi. Başkan Han, siyaset kurumlarının demokrasiyi yaşatması ve demokrasiyi güçlendirmesi gereken kurumların olduğunun vurgusunu yaptı. MHP’li aday Fendoğlu da Malatya’da en iyisinin yapmaya aday olduklarını, kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini, görevden kaçmayacaklarını, başıyla gözüyle davanın peşinde koşacaklarını belirtti. MHP’li aday Fendoğlu ardından Baro ziyaretine toplu katılanlarla fotoğraf çekindi.

Ardından MHP’li heyet ve milletvekili adayı Fendoğlu, kent merkezindeki esnaflarla bir araya geldi. Hoş sohbetlerin olduğu ziyarette vatandaşlar Fendoğlu’na MHP’ye oy vereceklerinin sözünü verirken, Fendoğlu’ndan kent için hizmet sözü aldı. Malatyalılar tarafından kent merkezinde sevgi gösterileriyle karşılanan MHP milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, geçmişte Malatya Belediye Başkanlığı yapan ve bombalı saldırıda hayatını kaybeden amcası Hamid Fendoğlu’nun yaptıklarının, kendisinin Malatya için yapacaklarının teminatı olduğunun altını çizdi.

MHP milletvekili adayı Fendoğlu ve beraberindekiler Yeşiltepe’de Mahalle toplantısı gerçekleştirildi. Burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Fendoğlu, katılanlara teşekkür etti. İlk olarak konuşan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ülkenin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini belirterek, "Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimi. İkincisi milletvekilliği seçimleridir. Türkiye parlak yarınlarını cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tesis ve temin edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu sistemin içinde olup her zaman olduğu gibi yine ülkesine, devletine ve milletine hizmet edecektir" dedi.

MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, zamanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu kısa süre içerisinde tüm Malatya’yı gezmeye çalıştık. Her yerden gelen bütün talepleri ARGE’de Oğuz kardeşim çok iyi bir şekilde değerlendirdi. İnanıyorum ki rahmetli Namık Başkan’dan buyana strateji olarak seçime en iyi hazırlandığımız seçim bu seçimdir. Huzurlarınızda başkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" diye konuştu.