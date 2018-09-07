MHP’li Milletvekili Fendoğlu’ndan ittifak değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, parti binasında düzenlenen halk günün de vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, kadın kolları yönetimi de katıldı.

Toplantı öncesi bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Fendoğlu, seçim beyannamelerinde verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, bundan sonra ayın ilk Cuma gününde vatandaşlarla birlikte halk güzü düzenleyeceklerini söyledi.

2,5 aylık süre içerisinde Malatya’nın köy ve ilçelerine gittiğini ve sıkıntıları dinlediğini belirten Fendoğlu, “Kırsalda su ve tarımda kalkınma sorunu, merkezde ise işsizlik, trafik ve şehircilik sorunu bize gelen konuların başında yer alıyor. Burada geçmişi yargılamak benim bir vatandaş olarak doğal hakkım, milletvekili olarak da en büyük hakkım, Malatyalıların sesi olmakta benim vazifem. Malatya Malatyalılar tarafından yönetilir. Malatya’nın tarihini kültürünü adedini bilemeyen insanlar Malatya’nın ruhundan kültüründen anlayamazlar. Dolayısıyla 16 yıldır AK Partinin kalesi olan Malatya bugün hak ettiği yerde değildir” diyerek eleştirilerde bulundu.

Malatya’nın hak ettiği yatırımları alamadığını ifade eden Fendoğlu, “Bugün MHP 24 Haziran itibariyle vardır ve bu varoluşu da Malatyalıların lehinedir. İttifakla seçime girdik Türkiye genelinde. Bu ittifak, ülkenin bekası ve geleceği için devam edece. Ama bu ittifak bizim yerelde yanlışları eleştirmemize, susmamamız için de bir gerekçe değil. Buna siz basın mensupları da dahilsiniz” şeklinde konuştu.

Halk gününe her kesimden katılımın olduğunu ifade eden Fendoğlu, “Bu yaklaşan yerel seçimde Malatya’yı iyi bir yere geleceği adayımız Malatyalı olarak Malatya’nın kültürünü, tarihini bilen bir şahsiyetten yana olacak. Büyükşehre talibiz bunla birlikte ilçelerin hepsine talibiz. Yeni zaferlerle sizin karşınızda olacağız” diye konuştu.