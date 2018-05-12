MHP’li Palancıoğlu’ndan Anneler Günü mesajı

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Palancıoğlu, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Palancıoğlu mesajında “Annelerimiz hakkı sınırsız olan, merhametli ve şefkatiyle kol kanat geren bütün olumsuzluklara rağmen mücadele ve metaneti elden bırakmayan güç kaynağımızdır” ifadelerine yer verdi. İslamiyette anneliğin önemine de dikkat çeken Palancıoğlu’nun mesajında, "Bütün sıkıntı, çile ve meşakkatlere rağmen sabrı ve duayı elden bırakmayan annelerimiz, her zaman elleri öpülmeye duaları alınmaya layıktır. Bu evrensel günde, dünyada milyonlarca anne çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır. Kadına bahşedilip de erkeklerde olmayan en önemli meziyetlerin başında annelik gelmektedir. Bu anlamda annelerim ilk edebi öğretmenlerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bizim onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu güncelliğini koruduğundan, geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesindeki payları asla göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Gerçek ve karşılıksız sevgi ve merhamet örneği sergileyen annelerimizin bu özel gününü en ulvi duygularım ile kutluyorum. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından tüm değerli annelerimizin yılda 1 gün değil, hayatımızın her alanına hatırlanmasının önemini hatırlatmak isterim" denildi.