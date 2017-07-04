MHP’li Samanlı’dan kayısı üreticilerine ziyaret

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesindeki çiftçileri ziyaret eden Samanlı çiftçilerin sorunlarını dile getirerek, “Malatya sulaması için önemli bir yeri olan Çat Barajında su seviyesi kritik seviyelere inmiş durumda. Barajda 25 günlük sulama suyunun kaldığını görüyoruz. Bazı kayısılar sulanmadığı için kötü olmuş. Buradaki çiftçiler nasıl ekmek yiyecek? Nasıl geçimlerini sağlayacak? Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım” diye konuştu.

Kayısı üreticileri ise ziyaretten dolayı Başkan Samanlı’ya teşekkür ederek, Çat Barajındaki su sorunun çözülmesini istediler.