MHP’ye Hekimhan’da coşkulu karşılama

İlçe gezilerine hız veren Avşar ve adayları vatandaşları coşkuyla karşıladı.

Hekimhan ilçesinde vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen MHP il başkanı Avşar, MHP’nin mecliste daha güçlü bir konuma gelmesi durumunda MHP’li vekillerle Hekimhan’ın kanayan yarası Hasançelebi demir madenleriyle ilgili sorunların çözümü yönünde gayret göstereceklerini söyledi. Avşar, “Yapılması gereken ancak ertelenen, oyalanılan, unutturulmaya çalışılan Pelet Tesisinin kurulması ve siz değerli hemşerilerime iş imkanı doğması için gerekli mercilerle görüşeceğiz. Ayrıca Kuluncak’a giden çevre yolunun Kurşunlu-Güzelyurt bağlantılarının tekrar ilçe merkezinden geçmesi içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu da esnafımızın yüzünü güldürecektir.” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da Türkiye’nin kaderini belirleyecek çok önemli bir seçime gideceklerinin altını çizen Avşar, “24 Haziran günü, Cumhurun Başkanı’nı seçerken, aynı zamanda TBMM’nin de yani yasamanın da vekillerini seçeceğiz. Partimiz 24 Haziran seçimlerine yasal ve meşru bir temeli olan, millet aklıyla inşa edilen Cumhur İttifakı’nın ana siyasi aktörlerinden birisi olarak girecektir. İnanıyoruz ki 24 Haziran günü bu necip millet Cumhur ittifakından yana taraf olacaktır ve birliğini muhafaza edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi mecliste ne kadar güçlü olursa millette o kadar güçlü olacaktır. Bunun için de Malatya’mızın birbirinden kıymetli çok değerli öz evlatlarını meclise göndermek için oylarınızı bekliyorum.” diye konuştu.

Avşar ve milletvekili adayları daha sonra Hekimhan’ın birçok mahallesine de ziyaretler gerçekleştirdi.