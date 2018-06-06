Bir otelde gerçekleşen iftar programı, dernek üyelerini, Malatyalı yöneticileri, milletvekillerini, bürokratları ve siyasetçileri bir araya getirdi. Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Türk- Amerikan İş Adamları Birliği (TABA- AMCHAM) Genel Başkanı Ali Osman Akat katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programının açılışı, MİAD Genel Sekreteri Hakan Odabaşı tarafından yapıldı. Burada söz alan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, “ MİAD ailesinin ne kadar güçlü olduğu herkes tarafından biliniyor. MİAD geniş bir iş platform ağına sahiptir. Malatyalılar birçok farklı alanda öncü olarak, önemli görevlerde hizmet etmektedirler” dedi. Daha sonra konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Malatya’nın Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yıldızı giderek parlayan bir kent olduğunu vurguladı. Malatya’nın önümüzdeki kısa ve orta vadede mühim bir sanayi kenti olma yolunda adımlar attığını açıkladı. Sadıkoğlu, MİAD’a üye ve MİAD çevresinde bulunan saygın iş insanlarının Malatya’ya yatırım yapmasının hem kent hem de ülke adına çok olumlu çıktıları olacağını söyleyerek, yatırım çağrısı yaptı. Ardından söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da, “İnönü Üniversitemizin adı gerek ulusal ve gerek ise küresel bilim dünyasında daha çok geçiyor” ifadelerini kullandı. Kızılay, özellikle son yıllarda üniversite bünyesinde uluslararası çapta birçok etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin üniversite bünyesindeki öğrenciler ile beraber üniversite kimliğinin de yükselmesine katkı sunduğunu kaydetti. Öte yandan Teknopark ’da MİAD ile sürdürülen stratejik ortaklığın önemine değinen Kızılay, 3 yıldır MİAD ve İnönü Üniversitesinin eş güdümü ile düzenlenen uluslararası Robocot Festivali programının hem kente hem de ülkeye yenilikçi bir bakış açısı kazandırdığını belitti. İftar programına katılanlar arasında bulunan Serap Yaşar, Arzu Erdem, Halis Dalkılıç ve Nurettin Yaşar da birer konuşma yaptı. Ülke gündemi ile ilgili değerlendirmeler yapan davetliler birlik beraberlik vurgusu yaparak, birlikteliklerinin daim olmasını istediklerini temenni etti. İftar Programının sonunda MİAD Yönetim Kurulu Başkanı tüm davetlilere katılım gösterdikleri için teşekkür etti.

Programın sonunda Malatya’da yapılacak olan ve tahmini yatırım bedeli 10 Milyon Türk Lirası olan Bilsem (Bilim- Sanat Merkezi) protokolü imzalandı.