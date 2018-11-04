MiAD Perşembe buluşmaları devam ediyor

Topklantıda konuşan Okur, katılımcılara çeşitli tavsiyelerde bulunarak, bilgi ve birikimlerini paylaştı. “Hayal kurmaktan korkmayın” diyen Okur, "Benim büyük hayallerim vardı. Kendinize yalan söyleyin ve büyük hayaller kurun. Bu işe ilk başladığımızda ‘1 milyon dolar yaparsınız' dediler. Ancak bu bizim için çok uzaktı. Bu kadar fazla ciro yapmayı düşünmüyorduk. Ancak bir hafta sonra gerçekten inanarak, çıtayı yükselttiğimizi hayal ettik. Bugün 500 milyon dolara ulaştık. Kendinize büyük hayaller kurun. O yolda gösterdiğiniz çaba ve tanıştığınız insanlar sizleri başka yerlere götürür. Benim hayatım boyunca böyle oldu. Her zaman kendime büyük hedefler koydum ve ilerledim. Hayallerimin peşinden giderken, yeni tanıştığım insanlar oldu. Şimdiki hayalim ise Allah'ın izniyle Kabe'ye gitmek ve o kapıdan içeri girmek. Her zaman hayal kurarım. Bunu yaparken sadece hayalinizi tekrarlamayın. Hayalinizden birine bahsedersiniz o kişi size başka başka yerlere yönlendirir böylece oluşan zincirle hayalinize kavuşma imkanı yakalamış olabilirsiniz. Ben hayatta çok şanslıyım. Ne istediysem önümde yuvarlandı ve ben de takip ederek hedefime kavuştum" şeklinde konuştu.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.