Mıhlıdut modern bir görünüme kavuştu

Fahri Kayahan bölgesindeki bulanan ve Yüzakı Caddesine bağlanan 1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddesini etap etap yapan Büyükşehir Belediyesi bu yıl 1 kilometrelik bölümde düzenleme çalışmaları yaptı. Geriye kalan 800 metrelik bölümde ilk olarak genişletme çalışmaları yapacak olan Büyükşehir hemen devamında düzenleme çalışmaları yapacak.

Mıhlıdut’ta 1 kilometrelik bölümde üstyapı çalışmaları kapsamında çift taraflı yollar, kaldırımlar, 2.3 metre genişliğinde otopark, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları, dekoratif aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Kavşak ve trafik sinyalizasyon sisteminin de kurulduğu cadde de bazı küçük düzenlemeler ve ince işler yapılacak.

“Malatya yeni prestij caddesi kazandı”

Mıhlıdut Caddesi’nin resmiyette sokak olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mıhlıdut’un cadde görevi gördüğünü söyledi.

Düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini vurgulayan Başkan Polat, “Fahri Kayahan Bulvarı ile başlayan caddemiz Yüz akı caddemizle birleşiyor. 1.8 kilometre uzunluğundaki caddemizin 1 kilometrelik bölümünde hem altyapı hem de üstyapı çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları çok kısa sürede yaptık. Ferah yollar, geniş kaldırımlar, otoparklar ve bisiklet yolları ile Malatya yeni prestij caddesi kazandı” şeklinde konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.