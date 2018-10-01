Mıhlıdut'un çehresi değişti

Kent içi yaşamda bir şehrin olmazsa olmazları olan cadde ve sokakları modernize etme çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi 1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddesinin 1 kilometrelik bölümünü Malatya'ya yakışır hale getirdi.

Mıhlıdut Caddesinde çift taraflı yollar, geniş kaldırımlar, çift taraflı araç otoparkı, çift taraflı bisiklet yolları, dekoratif aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının daha düzenli olması için kavşak çalışmaları da yaptı. Sinyalizasyon sisteminin montajı yapıldığı caddedeki çalışmalar 2 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

Cadde geceleri ışıl ışıl

Mıhlıdut Caddesi sakinleri ve bölge halkı, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Mıhlıdut Caddesinde çok küçük detay işlerin kaldığını, bunları da kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “1.8 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Caddemizin 1 kilometrelik bölümünü tamamladık. Geriye kalan 800 metrelik bölümde imar çalışmaları yapılıyor. Sonuçlanınca 800 metrelik hattı da yapacağız. Caddemiz Fahri Kayahan Bulvarı ile Yüzakı Caddemizi birleştiren önemli bir bağlantı yolu. Her yaştan insanın rahat edebileceği bir modernizasyon çalışması yaptık. Gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzel oldu. Bu bölgemizde Gülay ve Yüzakı caddelerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın çalışmalardan memnun olması ise ayrı bir mutluluk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.