Millet kıraathanesinde oluşturulan kütüphaneye yoğun ilgi

Battalgazi'de Millet Bahçesi bünyesinde oluşturulan kütüphane yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi bahsettiği Millet Kıraathanesi, her geçen gün yaygınlaşıyor. Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası yanında Millet Bahçesi ile bütünleşecek olan Millet Kıraathanesi ve bünyesinde de kütüphane oluşturuldu. Eğitimci olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile kısa sürede hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi bünyesindeki kütüphane, öğrencilerin akınına uğruyor. Battalgazi Cengiz Topel İlkokulu 4E sınıfı öğrencileri, Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi bünyesinde bulunan kütüphaneyi öğretmenleri İncilay Kara ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte gezdi. Kütüphaneyi çok beğendiklerini ifade eden Battalgazi Cengiz Topel İlkokulu 4E sınıf öğretmeni İncilay Kara, “Cengiz Topel ilkokulunda öğretmenim. Biz öncelikle sınıfta kitap okuma alışkanlığını aşılıyoruz öğrencilerimize. Tabii ki amacımız burada kütüphane kültürünü de çocuklarımıza aşılamak. Çünkü çoğu öğrencilerimiz kütüphane deneyimi olmayan öğrencilerimiz. Hem bu kültürü görüp öğrensinler, aynı zamanda da okuma alışkanlığı edinsinler diye böyle bir geziyi düşündük ve gerçekleştirdik. Kütüphanemiz gayet güzel görünüyor. Gönül arzu eder ki daha geniş, daha büyükleri olsun. Ama mahalle aralarında bu tür kütüphaneler çoğalırsa ve daha çok insana ulaşırsak, daha iyi olacağını düşünüyorum” diyerek, Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphane dolayısıyla Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

Battalgazi Cengiz Topel İlkokulu 4E sınıfı öğrencilerinden Eyüp Aksoy ise, “İlk defa kütüphaneye geliyoruz. Ve çok heyecanlıyız” diye konuştu.