Millet Kıraathanesinin kütüphanesine yoğun ilgi

Malatya'da Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphane yoğun ilgi görüyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Millet Kıraathanesi ve bünyesinde oluşturulan kütüphane öğrencilerin akınına uğruyor. Bu kapsamda Özel Enderun Okulları İngilizce sınıfı öğrencileri, Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi'ni gezdi. Öğrencilerden Zehra Nazcan, kütüphane bünyesinde çok güzel kitapların olduğunu belirterek, “Bence çok güzel kitaplar var ve faydalı. Bence güzel bir kütüphane. Burayı ilk defa görüyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” derken, Kamil Erensoy ise, “Enderun Okulları'ndan geliyoruz. Kütüphaneye ilk defa geliyorum. Ama çok beğendim burayı. Okul gezisi olarak geldiğim için çok mutluyum. Kitap okumak benim çok sevdiğim bir hadise zaten. Burası da onun merkezi gibi ve çok güzel olmuş. Kitap okurken rahatlıyoruz. Mutlu oluyoruz. İyi ki yaptırdınız diyorum Başkanımıza” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zeynep Derin ise, “Bu kütüphane bence çok güzel. Böyle kütüphaneler var ama çok eksiklikleri vardı. Bu kütüphanenin eksikliğini görmedim. Görme engelli arkadaşlarımız için tasarlanmış kitaplar var, oda çok güzel olmuş. Kitap okumak çok güzel bir hobi. Ve onlarda geri kalmıyor. Teşekkür ediyoruz Başkanımıza burayı faaliyete geçirdiği için” derken, Muhammet Hüseyin Ekinci isimli öğrenci ise, “Kütüphanenin içindeki kitapların değeri çok büyük. Malatya'ya yakışır bir kütüphane olmuş. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güzel bir kütüphanenin oluşturulduğunu ifade eden Özel Enderun Okulları öğretmenlerinden Mükremin Çubuk ise, “İngilizce sınıfı olarak geldik. Kütüphanemizi ziyaret için geldik. Gerçekten çok ferah bir ortam. Çocukların, gençlerin hatta yetişkinlerinde gelip ferah bir şekilde okuma yapıp, ders çalışabilecekleri güzel bir ortam olmuş. Görme engelli olsun, diğer engelli öğrencimiz ve vatandaşımız var. Bunların düşünülmesi çok önemli bir şey bizim için. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. Çok güzel hizmetler bunlar. Buranın ferah olması, çok ayrı bir avantaj. Çay bahçesi böyle bir yer ben görmedim. Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir yer olmuş” diye konuştu.