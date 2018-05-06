Milletvekili aday adayı Aladağ temayülü değerlendirdi

dönem Malatya Milletvekili aday adayı Avukat Osman Aladağ, 24 Haziran seçimleri öncesi Malatya AK Parti milletvekili aday adaylarına yönelik gerçekleştirilen temayül yoklamasını değerlendirdi.

Yoklamaya iştirak eden katılımcılara teşekkür eden Aladağ, yoklamanın milletvekili seçimlerinde bir süreç olduğunu, temayül yoklamasının adayların belirlenmesinde tek başına bir ölçüt olmadığını, adaylar için de kazanılmış bir hak oluşturmayacağını, adayların belirlenmesine yardımcı olacak, teşkilatın eğilimini gösteren önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Yola çıktığımız bu kutlu davada bizleri yalnız bırakmayan AK Parti teşkilatım ve hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz Malatya,Malatya’nın kalkınmasına, güzelleşmesine, modern bir kent haline gelmesine katkı sağlamak yola çıktık.Gerek temayül yoklamasında gerekse de bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen, ilgisini eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.