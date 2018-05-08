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08 Mayıs 2018 17:10

Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, Malatya için güzel çalışmalar yapmak için göreve talip olduklarını ifade etti.

Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

08 Mayıs 2018 17:10


Samanlıoğlu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında MHP Darende İlçe Teşkilatını ziyaret etti.


24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Samanlıoğlu, ziyaretlerde sorun ve önerileri dinlediklerini ifade ederek, "Dertleri dinleyip, ileri de bunlar için çözüm kapılarını açacağız. Rabbim önce vatanımızın, sonra partimizin, sonrada şahsımızın yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.


Samanlıoğlu, bilgi birikimi ve tecrübesini Malatya için en güzel şekilde kullanmak istediğini belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde başkan yardımcılığı, dair müdürlüğü görevlerinde bulunduk. Malatyamızı tanıyoruz. Çeyrek asırdır hizmet etmekteyiz. Bu tecrübemizi, birikimimizi MHP milletvekilliği adaylığında kullanmak istiyorum. Malatyamızı daha da ileriye taşımak için bu kutlu göreve talip oldum" diye konuştu.




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