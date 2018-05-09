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09 Mayıs 2018 17:25

Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu, "Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde bu taşın altına elimizi koyduk, MHP’den aday adayı olduk.

Milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu:

09 Mayıs 2018 17:25

Allah önce vatanımızın, sonra partimizin, sonra da şahsımızın yardımcısı olsun" dedi.


Samanlıoğlu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında Arapgir ve Hekimhan MHP İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Samanlıoğlu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında kutsal bir dava için yola çıktıklarını ifade etti. Her ülkücü gibi ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Samanlıoğlu, "Devlet Bahçeli’nin liderliğinde bu ülkenin yönetimine bu ülkenin birlikteliğine, bütünlüğüne ihtiyaç duyulduğunu addedilerek kendimizde bu yola baş koyduk. Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde her ülkücü gibi bizde bu taşın altına elimizi koyduk” diye konuştu.




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