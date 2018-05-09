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09 Mayıs 2018 17:18

Milletvekili Aday Adayı Gören ziyaretlerine devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya milletvekili aday adayı İzzet Gören seçim gezileri kapsamında Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaretti.

Milletvekili Aday Adayı Gören ziyaretlerine devam ediyor

09 Mayıs 2018 17:18


Ziyarette konuşan Gören, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yetimler ve yardıma muhtaçlara yönelik önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade ederek, Başkan İhsan Çolak ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. 24 Haziran seçimlerine değinen Gören, MHP’nin ülkenin sigortası olduğunu belirterek, amaçlarının vatana ve millete en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ise, “İzzet kardeşimiz derneğimize ciddi destekleri olan bir kardeşimiz ve dostumuzdur. Bu süreçte bizleri ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Milletvekili sürecinin ülkemize insanımıza ve yoksullarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İzzet kardeşimin milletvekili olarak seçilirse, iyi ve kaliteli işler çıkaracağını ümit ediyorum. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.


Ziyarete MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’da katıldı.




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