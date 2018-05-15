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15 Mayıs 2018 15:55

Milletvekili Aday Adayı Gül çalışmalara hız verdi

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili aday adayı Erol Gül, seçim çalışmaları kapsamında Darende ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Aday Adayı Gül çalışmalara hız verdi

15 Mayıs 2018 15:55


Darende ilçesinde esnafları gezen aday adayı Erol Gül, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde MHP’ye destek istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’in ülkenin geleceğine yönelik aldığı kararlardan dolayı MHP’ye teşekkür eden esnaflar, seçimlerde MHP’yi destekleyeceklerini söylediler.


MHP’ye karşı çoğalan toplumsal teveccühün yansımalarını Darende ilçesinde de gördüklerini ifade eden Gül, “MHP il teşkilatımızın programları kapsamında Darende ilçemizde yoğun çalışma içerisindeyiz. Esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulunduk. MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye karşı muazzam bir ilginin olduğuna şahitlik ettik. 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu sağlam irade, sağlıklı duruşun karşılığını Allah nasip ederse 24 Haziran’da milletimiz sandıkta MHP’yi tercih ederek gösterecektir” ifadelerine yer verdi.


24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını kaydeden Gül, “Bir tarafta Cumhur ittifakı, diğer tarafta gövdeleri bu coğrafyada olsa dahi, beyinleri ve akılları farklı yerlerde olan bir takım siyasi unsurlar var. Milletimizin Cumhur ittifakından yana tavır koyacağına inanıyoruz. Seçimlerde MHP’nin mecliste sandalye çoğunluğunun fazla olacağını umut ediyoruz” diye konuştu.


Gül ve beraberindekiler daha sonra Kozluca mahallesini de ziyaret ederek esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Gül ayrıca Akçadağ ilçesini de ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.




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